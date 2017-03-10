В зоопарке Вены усыпили 20 заразившихся птичьим гриппом пеликанов

В Австрии усыпили 20 кудрявых пеликанов, заразившихся вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщается в пятницу, 10 марта, на сайте Шенбруннского зоопарка в Вене.

Как отмечается в заявлении, вирус был обнаружен у одного пеликана 7 марта. В тот же день ветеринары исследовали остальных птиц и взяли у них анализы. Их результаты пришли вечером в среду, оказалось, что заражена вся стая.

«По согласованию с властями и для защиты остального поголовья птиц в зоопарке все пеликаны были подвергнуты эвтаназии этим утром», — сообщил ветеринар зоосада Томас Ворачек (Thomas Voracek).

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Подчеркивается, что вирус не опасен для людей, однако в настоящее время в зоосаде для посещения закрыты три секции. Ветслужба австрийской столицы помогла заведению с санобработкой и дезинфекцией помещений.

В сообщении отмечается, что в зоопарке Шенбрунн находилась одна из самых больших по численности стай кудрявых пеликанов, содержащихся в неволе.

Reuters сообщает, что птицы заразились высокопатогенным вирусом штамма H5N8. Агентство отмечает, что с конца 2016 года его вспышки часто фиксировали по всей Европе и на Ближнем Востоке, были уничтожены сотни тысяч домашних птиц.

Зоопарк Шенбрунн расположен на территории одноименного дворцово-паркового комплекса на окраине Вены. Он был основан в 1752 году как императорский зверинец, является старейшим в мире зоопарком.