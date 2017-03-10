В каирских трущобах нашли восьмиметровую статую Рамсеса II

Археологи обнаружили восьмиметровую статую фараона Рамсеса II, правившего древнеегипетским государством около трех тысячелетий назад в трущобах Каира. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает The Independent, кадры опубликованы BFMTV.

Власти страны назвали находку «одной из самых важных в истории». Уже обнаружены бюст, голова, правое ухо и фрагмент правого глаза. Археологи ведут дальнейшие изыскания.

Рамсес II, известный по прозвищу «Великий» — один из наиболее выдающихся фараонов Древнего Египта, правивший приблизительно в 1279—1213 годах до нашей эры.