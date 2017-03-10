Путин пообещал вернуть в Россию турецких рабочих

Запрет на наем рабочих из Турции будет снят в «самое ближайшее время», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта, по итогам заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции, сообщает ТАСС.

Сроки снятия запрета российский лидер назвал чисто техническими. По его словам, этот вопрос поднимал президент Турции Тайип Эрдоган. Владимир Путин подчеркнул, что ограничение будет отменено оперативно по окончании переговоров.

Указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции президент Российской Федерации подписал в конце ноября 2015 года. Это произошло спустя всего несколько дней после того, как ВВС Турции сбили над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24.

В соответствии с решением Владимира Путина, был запрещен либо ограничен ввоз на территорию нашей страны отдельных видов товаров, произведенных в Турции. А с 1 января 2016 года работодателям в РФ было запрещено нанимать работников из числа турецких граждан.