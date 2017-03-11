Маккейн обрадовался аресту главного налоговика Украины

Американский сенатор Джон Маккейн выразил одобрение в связи с арестом отстраненного от должности главы государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление республиканца.

«Арест по обвинению в хищении Романа Насирова, главного налоговика Украины и директора государственной фискальной службы, — это позитивный шаг вперед для правительства Украины в борьбе с коррупцией», — подчеркнул сенатор. По его мнению, арест Насирова — пример успешной работы антикоррупционного бюро Украины.

«Я одобряю прогресс правительства Украины и призываю его продолжать антикоррупционные усилия», — заявил Маккейн.

7 марта Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца отстраненного от должности главы государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Он может быть отпущен под залог в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов).

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Чиновник проходит подозреваемым по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупных размерах. Следствие полагает, что бывший главный налоговик Украины злоупотребил служебным положением и похитил свыше 70 миллионов долларов госсредств.

После попытки задержания 3 марта фигурант был госпитализирован с инфарктом. Ранее в этот день украинское правительство отстранило его от должности на время расследования.

Насиров содержится в Лукьяновском СИЗО в Киеве.