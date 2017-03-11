Началась модернизация российской военно-морской базы в сирийском Тартусе

Россия начала модернизацию военно-морской базы в сирийском Тартусе, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает «Интерфакс».

«То, что касается Тартуса, я не скрою, что даже уже во время нашего визита (российских сенаторов в Сирию в октябре 2016 года — прим. «Ленты.ру») мне показывали схему развития порта — где какие сооружения и причалы будут возводиться. Эта работа уже готовилась, и сегодня она, конечно, переходит в практическую плоскость», — рассказал он.

Он высказал мнение, что соглашение по пункту базирования Военно-морского флота РФ в Тартусе должно быть ратифицировано в ходе текущей весенней сессии Госдумы.

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20 января было подписано соглашение между Россией и Сирией, по которому база ВМФ в Тартусе будет расширена и модернизирована. Согласно тексту, стороны выражают согласие с расширением территории базы (оно определяется приложенными картами местности), а также с необходимостью проведения работ по развитию и модернизации ее инфраструктуры.

720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) был развернут в Тартусе в 1984 году по решению Политбюро. До того, в 1971 и 1977 годах, СССР заключал с Сирией соглашения об использовании порта военными кораблями, но не имел там своих сооружений. ПМТО использовался для обеспечения действий 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море.

В 1990-е годы ПМТО в Тартусе не был свернут в отличие от значительной части советских зарубежных пунктов базирования, однако существовал в сокращенном виде. Минобороны России начиная с 2009 года регулярно заявляет о планах по расширению присутствия в Тартусе и модернизации его инфраструктуры. Осенью 2015 года в порту начались дноуглубительные работы и строительство причалов.