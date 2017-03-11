Игрок немецкой «Герты» помешал разыграть штрафной сопернику с помощью симуляции

Полузащитник берлинской «Герты» Митчел Вайзер помешал разыграть штрафной удар нападающему дортмундской «Боруссии» Усману Дембеле с помощью симуляции. Видеозапись момента появилась в аккаунте пользователя Patrick Markowski в Twitter.

Команды встречались в субботу, 11 марта, в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги. В конце поединка футболисты дортмундской команды заработали штрафной после фола на Дембеле. Чтобы не дать сопернику сразу разыграть стандартное положение, Вайзер взял мяч в руки и выбил его в сторону, после чего изобразил боль в результате контакта с форвардом «Боруссии».

Встреча завершилась победой «Герты» со счетом 2:1.