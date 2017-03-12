Telegram начал тестировать функцию звонков

Мессенджер Telegram начал тестировать функцию аудиозвонков. Об этом сообщается в канале Telegram info (@tginfo) в воскресенье, 12 марта.

Как отмечается, звонки защищены end-to-end шифрованием. «Возможно ограничить список контактов, которые смогут вам позвонить, или полностью запретить», — говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram info

Протестировать функцию может любой желающий, у кого установлена бета-версия мессенджера. Канал также опубликовал инструкцию для решивших сделать звонок. В ней отмечается, что пока это возможно сделать лишь на специальном сервере, для чего придется пройти повторную регистрацию.

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В январе СМИ сообщили, что Федеральной службе безопасности якобы удалось взломать Telegram. Такое утверждение содержалось в докладе бывшего агента британской разведки.

Telegram — бесплатный мессенджер, разработанный создателями «ВКонтакте» Павлом и Николаем Дуровыми. Он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и различными медиафайлами.