Мэр Парижа предложила программу борьбы с загрязнением города

Мэр французской столицы Анн Эдальго предложила городскому Совету программу борьбы с загрязнением города. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Как пишет издание, нынешний план городского главы является продолжением объявленной год назад кампании по очистке улиц от мусора. По словам Эдальго, эти меры принесли определенные результаты, однако работу в данном направлении необходимо расширить.

Речь идет о выделении дополнительных средств на уборку мусора с городских улиц, увеличении численности персонала, занятого в этой сфере, а также о программе борьбы с грызунами — мышами и крысами. На уничтожение грызунов городские власти намерены выделить полтора миллиона евро.

17 февраля этого года сообщалось, что городские власти отменили наказание для молодой парижанки, которая обвинялась в свалке мусора в общественном месте —француженка оставила на скамейке прочитанную книгу.

В сентябре прошлого года парижские власти создали специальную службу по борьбе с асоциальным поведением горожан и многочисленных туристов. В частности, контролеры получили право наказывать тех, кто бросает окурки, жвачку, а также другой мусор на мостовую, а не в урны. Сумма штрафа за подобное нарушение составляет 68 евро.