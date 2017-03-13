Президент «Палермо» сделает тату на лице в случае сохранения места в Серии А

Президент итальянского футбольного клуба «Палермо» Пол Баккальини пообещал сделать татуировку на лице, если команда не покинет Серию А. Его слова в понедельник, 13 марта, приводит Football Italia.

«Очень важно создать у игроков менталитет победителей. Я уже пообещал, что сделаю все, что угодно, если "Палермо" останется в Серии А. Я дойду до церкви на коленях, съем 20 сэндвичей с селезенкой, сделаю татуировку на лице. Я сделаю все. Поверьте, я человек слова», — заявил Баккальдини.

6 марта бизнесмен сменил на посту президента «Палермо» Маурицио Дзампарини. На следующий день он сделал татуировку на груди в честь нового клуба.

В турнирной таблице Серии А «Палермо» после 28 туров занимает 18-е место. От идущего на «спасительной» 17-й строчке «Эмполи» сицилийцы отстают на семь баллов.