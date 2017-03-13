Выборы в абхазский парламент сочли соответствующими международным стандартам

Первый тур парламентских выборов, прошедших в Абхазии накануне, соответствовал всем международным стандартам и законодательству республики, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Его слова в понедельник, 13 марта, приводит ТАСС.

Затулин, находящийся в республике в составе делегации ГД, Совета Федерации, а также парламентского собрания Союза Белоруссии и России, уточнил, что наблюдатели посетили 45 избирательных участков в 24 округах. По его словам, нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, зафиксировано не было.

Депутат также выразил настрой на тесное сотрудничество Госдумы с парламентом Абхазии, который будет сформирован по итогам второго тура выборов. Он должен пройти через две недели.

По данным агентства, 12 марта член Центрального избирательного комитета республики Елену Лабахуа заявила, что парламентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися — явка избирателей на 15:00 мск превысила 38 процентов при необходимых 25 процентах.

Независимость республики, провозглашенная ее властями в 1990-е годы, признана четырьмя государствами — членами ООН: Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Официальный Тбилиси продолжает считать Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации объединенных наций, США и Европейской комиссии.