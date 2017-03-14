В Подмосковье начался суд по делу о падении «Протона-М» в декабре 2010 года

В Королевском городском суде Московской области во вторник, 14 марта, начались слушания по уголовному делу в отношении сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», обвиняемых в аварии ракеты-носителя «Протон-М» с аппаратами «ГЛОНАСС-М». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

Она уточнила, что обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлены начальнику отдела 242 Станиславу Балакину, заместителю начальника отделения 24 по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергею Ломтеву, заместителю руководителя научно-технического центра «3Ц» по системам средств выведения Александру Мартынову и инженеру отдела 242 Юрию Большигину.

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«Эти сотрудники РКК "Энергия", заведомо зная о применении нового разгонного блока 11С861-03, не обеспечили корректировку формулы расчета уровня заправки окислителя в документации системы контроля заправки. Именно по этой причине 5 декабря 2010 года при заправке блока на стартовом комплексе космодрома «Байконур» была превышена на 1582 килограмма необходимая масса жидкого кислорода», — рассказала официальный представитель СК РФ.

В результате три спутника «ГЛОНАСС-М» не были выведены на расчетную орбиту и упали в океан. Ущерб составил 4,3 миллиарда рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали. Санкция статьи, инкриминируемой сотрудникам РКК «Энергия», предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

В январе 2017 года «Роскосмос» заявил, что все двигатели ракет-носителей «Протон-М» будут отозваны из-за выявленных технических неполадок. Однако, по версии специалистов, технические проблемы возникли в последние годы, и никак не связаны с причинами декабрьской аварии 2010 года.