Российские ученые доказали связь между миграцией лягушек и магнитным полем Земли

Лягушки могут выбирать, куда им двигаться, ориентируясь по магнитному полю Земли, аналогичное свойство есть у птиц. Это установили сотрудники биологического факультета и Научно-исследовательского института ядерной физики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По данным a href="http://www.ria.ru/" target="_blank" class="source">РИА Новости , результаты исследования опубликованы в международном издании Journal of Comparative Physiology A.

Данная способность представляет значительный интерес для изучения, поскольку у человека ее нет. В качестве объектов были выбраны лягушки озерные (Rana ridibunda Pall.)из южных популяций, каждый год они мигрируют из одного водоема в другой после зимовки на нерест и обратно.

Серия первом этапе экспериментов было установлено, что осенью лягушки перемещаются из нерестовых прудов в реку Москва и зимуют там, а с наступлением весны возвращаются. Таким образом были установлены миграционные направления: в первом случае — на северо-восток, во втором — на юго-запад, в противоположную сторону.

Также выяснилось, что если во время миграции отнести лягушек в поле на километр от водоемов и выпустить там, то они не расходятся во все стороны случайным образом, как это происходит летом, а выбирают направление, параллельное миграционному направлению в месте своего обитания.

Как сообщает <агентство со ссылкой на пресс-службу МГУ, один из авторов работы, кандидат биологических наук Владимир Шахпаронов рассказал, что опыты ставились ночью и при плохой погоде, поэтому ученые предположили, что для выбора направления миграции лягушки пользуются не солнечным или звездным, а магнитным компасом.

Для проверки гипотезы ученые поместили амфибий в специальных лабиринт с искусственным магнитным полем, направлением которого можно управлять и таким образом заставить подопытных перемещаться в нужную сторону. Лягушки двигались на юго-запад, в природных условиях они попали бы из зимовочной реки в нерестовый пруд.

В итоге российским ученым удалось впервые доказать, что лягушки могут выбирать направление миграции между местом зимовки к районом размножения по магнитному полю Земли. Теперь они намерены узнать, как организм земноводных ощущает изменения этого поля.