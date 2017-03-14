Владельцев Android-смартфонов защитили от взлома через наушники

Разработчики Android закрыли критическую уязвимость в системе, которая позволяла взломать смартфон через аудиоразъем. Об этом сообщает журнал «Хакер».

Опасность взлома с помощью стандартного разъема для наушников была обнаружена в 2013 году. Тогда специалисты Google признали, что уязвимость можно причислить к разряду критических.

Исследователи продемонстрировали принцип работы с уязвимостью на конференции Black Hat. Специалисты также объяснили, что устройство на базе Android можно атаковать через порт USB.

В марте специалисты Aleph Security на примере устройства Nexus 9 показали, как через аудиоразъем взломать систему без перезагрузки или выключения. С помощью этого способа злоумышленник может, к примеру, сбросить настройки смартфона до заводских, уничтожить их или сделать копию конфиденциальных данных.

Последнее обновление призвано не допустить посторонние устройства к важным настройкам смартфонов на Android.

Ранее специалисты обнаружили, что смартфоны Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Oppo и Lenovo продаются с предустановленным вредоносным программным обеспечением. Всего инфицированию подверглись смартфоны 38 разных моделей.