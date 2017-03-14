Патриарх Кирилл презентовал сборник своих проповедей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл презентовал сборник своих проповедей «Ревнуйте о дарах духовных». Как сообщает РИА Новости, издание увидело свет в День православной книги, который отмечается каждый год 14 марта.

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По словам патриарха, раньше он не имел возможности публиковаться, на это не хватало времени. Также патриарх заявил, что «самая главная задача пастырей, церковных писателей заключается в том, чтобы говорить с читателем на том языке, который был бы понятен, создавать тексты, которые бы актуализировали вечные истины».

Глава РПЦ поблагодарил издателей своей книги и подписал несколько экземпляров, один из которых вручил председателю Императорского православного палестинского общества Сергею Степашину. Епископ извинился перед теми, кому не успел дать автограф. «Жизнь патриарха такова, что все время приходится куда-то бежать», — объяснил он.

Купить сборник можно на сайте издательства Московской патриархии за 550 рублей, а также на других православных ресурсах.

День православной книги — праздник РПЦ, приуроченный к изданию первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», которая была напечатана 1 марта (14 марта по новому календарю) 1564 года. Традиция отмечать его появилась в 2010 году.

Патриарх Кирилл написал более 15 книг. Первая из них «Становление и развитие церковной иерархии и учение Православной Церкви о ее благодатном характере» была опубликована в Ленинграде в 1971 году.