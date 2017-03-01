РПЦ опровергла слухи о роскошной жизни патриарха Кирилла

Разговоры о том, что патриарх Кирилл живет в роскоши, ничем не обоснованы. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью телеканалу RTVi.

«У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график», — отметил Легойда. По его словам, уровень жизни главы РПЦ «далек от уровня даже очень богатого человека».

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Легойда добавил, что находится рядом с патриархом уже восемь лет и не понимает, как тот выдерживает высокие нагрузки. Глава синодального отдела рассказал, что у Кирилла даже нет личного времени.

«Мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на "Ладе Калине" ездить или в трамвае? Мне эти все разговоры кажутся пустыми», — заключил он.

Несколько лет назад СМИ публиковали результаты сделанных экспертами оценок финансового состояния патриарха Кирилла. По их мнению, в 2004 году его активы составляли четыре миллиарда долларов. Синодальный информационный отдел тогда раскритиковал эти данные, отметив, что они безосновательно порочат церковь и ее предстоятеля.