СМИ сообщили о планах властей Малайзии выдворить из страны 50 граждан КНДР

Власти Малайзии депортируют из страны около 50 северокорейских рабочих. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает The Star.

По словам заместителя премьер-министра страны Ахмада Захид Хамиди, у граждан КНДР просрочена виза, в настоящее время они находятся в штате Саравак на острове Калимантан.

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«Те, у кого есть действующая виза, могут остаться», — резюмировал он.

Хамиди добавил, что в настоящее время на территории Малайзии находятся 315 северокорейцев.

Как отмечает издание, отношения между КНДР и Малайзией ухудшились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. По данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, единокровный брат северокорейского лидера Ким Чем Ына. На коже мужчины были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат лидера КНДР. Пхеньян этого не признает.