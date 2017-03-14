ОПЕК скорректировала прогноз по нефтедобыче в России на 2017 год

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 году на 45 тысяч баррелей в сутки, до 11,08 миллиона бочек ежедневно. Об этом сообщается в мартовском обзоре картеля.

В первом квартале российское производство сырья достигнет 11,16 миллиона баррелей в сутки. Это на 181 тысячу баррелей больше, чем в февральском прогнозе картеля. В прошедшем месяце Россия добывала 11,21 миллиона бочек в сутки, считают эксперты.

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В целом добыча нефти вне ОПЕК в 2017 году увеличится примерно на 400 тысяч баррелей в сутки — до 57,7 миллиона бочек ежедневно.

После публикации отчета ОПЕК цены на нефть перешли к снижению. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в 16:40 мск снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,32 процента до 50,67 доллара за баррель. Американская марка WTI подешевела на 1,65 процента, до 47,58 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Ранее 14 марта глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что неопределенность с планами ОПЕК и растущая добыча в США оказывают давление на нефтяные цены.

В начале месяца стало известно, что ОПЕК не планирует продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.