Российские туристы потратили на Пхукете 850 миллионов долларов за год

Российские туристы за 2016 год принесли бюджету провинции Пхукет в Таиланде доход в 30 миллиардов бат или почти 850 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании C9 Hotelworks.

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В среднем россиянин во время отдыха на таиландском острове тратит примерно 156 долларов в день. Больше всего денег уходит у путешественников на проживание (34 процента в общей структуре расходов). На втором месте находятся еда и напитки, на третьем — шопинг. В топ-5 также входят траты на спа-услуги и экскурсии.

Большинство отдыхающих на Пхукете россиян (65 процентов) — это семейные путешественники. За ними следуют пары без детей, компании друзей и туристы, прибывающие в одиночку.

В 2016 году международный аэропорт Пхукета принял более 524 тысяч российских гостей. Это на 53 процента больше аналогичных показателей 2015-го. Общий турпоток из России в Таиланд вырос в прошлом году на 23 процента.

В январе сообщалось, что число российских путешественников в азиатском королевстве впервые за два последних года превысило отметку в миллион человек.

