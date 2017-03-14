Польского евродепутата наказали за слова о женской глупости

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Януш Корвин-Микке подвергся наказанию со стороны коллег за ряд высказываний, унижающих женщин. Об этом сообщает PAP.
Согласно решению ЕП, Корвин-Микке оштрафован на сумму месячного содержания, а также на 10 дней отстранен от выполнения депутатских обязанностей, однако за ним сохраняется право голоса. Провинившемуся парламентарию также на протяжении года запрещено представлять Европарламент на различных международных форумах.
1 марта во время дискуссии в ЕП о разнице в заработной плате между мужчинами и женщинами, Корвин-Микке сказал, что женщины должны зарабатывать меньше, «так как они слабее, меньше и менее умные».
12 сентября прошлого года Корвин-Микке выступил с инициативой запретить последователям Степана Бандеры въезд в страны Евросоюза. Тогда он напомнил, что ЕС принял решение об ограничении въезда целому ряду белорусских чиновников и политиков, которых обвиняют в фальсификации выборов. «На мой взгляд, пропаганда геноцида хуже, чем любые мошеннические выборы», — отметил евродепутат.
Степан Бандера был лидером запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики ОУН по приказу своего руководства совершали убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами Волынской резни стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.