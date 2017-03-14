Патрушев посетовал на нехватку в Крыму местных продуктов

Крым недостаточно обеспечивается произведенными на полусотрове продуктами питания, что вызывает тревогу. Об этом во вторник, 15 марта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Агропромышленный комплекс юга России вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — сказал Патрушев на выездном совещании в Южном федеральном округе. Он отметил, что доля округа в общем объеме отечественной сельхозпродукции составляет более 18 процентов.

Материалы по теме Моя прелесть Какими были два года Крыма в России

«Вместе с тем уровень самообеспеченности населения округа продуктами питания остается неравномерным», — отметил секретарь Совбеза. По его словам, такая ситуация наблюдается не только в Крыму и Севастополе. Патрушев подчеркнул, что его тревожит данный факт, поскольку продовольственная безопасность, по его словам, является одной из составляющих национальной безопасности страны.

13 марта крымский предприниматель Одиссей Пипия рассказал в Facebook, что его компания, производящая хлебцы, сладости и хлеб из цельного пророщенного зерна пшеницы и ржи, столкнулась с давлением со стороны некоторых торговых сетей на полуострове, которые отказались от заявок на продукцию в одностороннем порядке. Как отметил Пипия, две крупнейшие торговые сети «с января этого года перестали делать заявки, аргументируя это тем, что они не имеют возможности размещать на полках нашу продукцию, потому как завалены аналогичными товарами с материка». По его словам, на доводы, что аналога продукции нет и что крымчане возмущаются ее внезапным исчезновением «их ответ прост: "Это не наши проблемы"».

7 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в Крыму и Севастополе цены на продукты гораздо ниже московских. «В части потребительской корзины на декабрь прошлого года цены в Крыму и Севастополе в два раза ниже, чем в Москве», — указал он. Вместе с тем чиновник подчеркнул необходимость развития на полуострове малых форматов торговли.