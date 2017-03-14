Новозеландский Крайстчерч признан столицей граффити после землетрясения

Новозеландский город Крайстчерч, находящийся на восточном побережье Южного острова страны и обновленный после землетрясения в ноябре, признали одной из мировых столиц уличного искусства. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Mashable.
«Современная сцена стрит-арта родилась здесь из трагедии. Граффити стали неотъемлемой частью атмосферы восстановленного города», — цитирует издание путеводитель Lonely Planet.
Помимо граффити — настенных изображений и надписей — в городе популярны другие виды современного стрит-арта, в том числе уличная скульптура.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Новой Зеландии в полночь 14 ноября 2016 года по местному времени. Над его эпицентром оказался город Крайстчерч, располагающийся в регионе Кентербери. Два человека стали жертвами.