Бывший глава Тайваня предстанет перед судом за разглашение секретных данных

Бывшему президенту Тайваня Ма Инцзю выдвинуты обвинения в разглашении конфиденциальной информации. Об этом сообщает South China Morning Post во вторник, 14 марта.

По версии прокуратуры Тайбэя, политик нарушил несколько законов о защите информации в 2013 году. Инцзю вину отрицает. В случае вынесения обвинительного приговора бывшему президенту грозит тюремное заключение сроком от одного года. Как уточняет Channel NewsAsia, окончательное решение суда ожидается 28 марта.

Ранее депутат Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмин (Ker Chien-ming) подал иск против бывшего президента, обвинив его в незаконном обнародовании содержания телефонных переговоров политика. Телефон парламентария прослушивался прокуратурой в рамках расследования по делу, в котором он фигурировал. Политик подозревался в нелегальном лоббировании в органах законодательной власти. По заявлению депутата, утечка информации повредила его репутации.

Ма Инцзю занимал пост президента Тайваня с 2008 по 2016 год. В настоящее время политик является председателем консервативной партии Гоминьдан.