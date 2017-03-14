В Госдуме признали взаимную зависимость заводов России и Украины

Полный разрыв экономических и производственных отношений между Москвой и Киевом невыгоден для обеих сторон, так как для восстановления связей потребуется много времени и усилий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин во вторник, 14 марта.

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По мнению парламентария, на существующих проблемах в межгосударственных отношениях «никто не заработает». «Необходимо помнить, что ранее это (Россия и Украина — прим. «Ленты.ру») была единая экономическая зона. Если кто-то готов с нами сотрудничать на уровне какого-либо субъекта или завода, надо это делать», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что рабочие заводов, поставляющих продукцию в Россию, «получают зарплату, потому что двигатели этого предприятия продаются» в нашей стране.

Ранее во вторник гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российские предприятия по-прежнему закупают на Украине двигатели для вертолетов гражданского назначения и экспортной военной техники. Однако, по его словам, «Ростех» будет постепенно наращивать производство и планирует отказаться от импорта.

В феврале 2015 года глава Объединенной двигателестроительной корпорации Владислав Масалов анонсировал, что к 2017 году российские производители полностью заместят импорт украинских вертолетных двигателей.

До 2014 года основным производителем турбовальных двигателей для российской вертолетной техники являлось запорожское предприятие «Мотор Сич», однако из-за политических разногласий с Москвой контакты с ним по оборонной линии были остановлены Киевом.