Китайская полиция вооружилась «винтовками» против беспилотников

Полицейские в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) вооружились специальными «винтовками» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает The South China Morning Post.
Они продемонстрировали их в действии в ходе футбольного матча — за время игры стражами порядка были выведены из строя шесть беспилотников. В полиции подчеркнули, что оружие лишь нарушает радиосвязь между БПЛА и пультом управления, и летательный аппарат самостоятельно садится на землю, не повреждаясь.
Каждый «ствол» стоит около 250 тысяч юаней (36 тысяч долларов) и действует на дистанции до одного километра.
В разных странах с проникновением беспилотников в защищенное воздушное пространство борются по-разному. Так, в Нидерландах полиция научила хищных птиц перехватывать их.