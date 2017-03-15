Власти Турции взяли под контроль все въезды в Стамбул

Власти турецкого города Стамбула взяли под контроль все въезды в город — на его территорию без полицейского контроля нельзя попасть ни по земле, ни по воздуху, ни по морю. Об этом сообщает ресурс KomNews, видео опубликовано в Twitter.

По данным издания, турецкие спецслужбы проводят операцию «Волчья яма», в ней участвуют около тысячи силовиков. Официальных сообщений от властей не поступало, однако издание отмечает, что особенно тщательно досматривают транспортные средства из курдских регионов страны.