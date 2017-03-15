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Македония продлила безвизовый режим россиянам еще на год

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Скопье
Скопье

Власти Македонии продлили россиянам безвизовый режим еще на один год — до 15 марта 2018-го. Об этом сообщается на сайте российского посольства в республике.

Решение было принято правительством в одностороннем порядке.

«Это означает, что гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь заграничный паспорт и страховку», — отмечает посольство.

Порядок распространяется только на краткие поездки — находиться в Македонии без визы можно не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда.

Македония до этого неоднократно продлевала для россиян безвизовый режим.

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