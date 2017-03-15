МИД России назвал условия сотрудничества с администрацией США

Москва готова к взаимодействию с американской администрацией при понимании, что равноправное и честное взаимодействие возможно только на основе отказа от попыток «сдерживания» России, невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга. Об этом говорится в заявлении российского МИД, размещенном на сайте ведомства.

«Стоящие перед международным сообществом общие вызовы, включая угрозу международного терроризма, наглядно свидетельствуют о жизненной необходимости выправления нынешней ненормальной ситуации, ее возвращения в русло конструктивного сотрудничества», — говорится в документе.

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18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, анализируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, выразил мнение, что холодная война до сих пор не закончилась. К такому выводу он пришел, ознакомившись с выступлениями ряда западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться», — отметил министр. Однако с геополитическим конфликтом советских времен этого пока не произошло, резюмировал глава МИД.