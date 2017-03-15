Боярский потерял надежду на чемпионство «Зенита»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, болеющий за петербургский «Зенит», оценил перспективы команды стать чемпионом России в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Обидно очень, что уступили "Амкару". "Спартак", например, свой матч выиграл, а мы потеряли очки. Красно-белых мы теперь уже вряд ли догоним. Остается надежда, дай бог, на второе место по итогам сезона. Нет командной игры, болельщики недовольны, а как выходить из этой ситуации — непонятно», — рассказал актер.

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Боярский также рассказал, что неправильно винить в неудачах команды только главного тренера Мирчу Луческу.

«Он ведь в клубе не один. Сейчас у "Зенита" слабое нападение, впереди остро почти никто не играет. Не совсем понятно, зачем покупались атакующие футболисты», — добавил артист.

После поражения «Зенита» в матче 19-го тура чемпионата страны против «Амкара» (0:1) отставание сине-бело-голубых от лидера — московского «Спартака» — достигло восьми очков. Сейчас петербургский клуб делит второе место в турнирной таблице с московским ЦСКА.