Прокуратура на Урале заинтересовалась падением плитки с фасада театра на девушек

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением облицовочной плитки с фасада театра в Екатеринбурге на прохожих. Об этом в среду, 15 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Свердловской области.

Отмечается, что следователи запросят документы, которые позволят установить ответственного за обслуживание здания. Сотрудники прокуратуры выяснят, когда фасад последний раз ремонтировали, какая организация проводила эти работы, и соответствовали ли они строительным нормам.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил Национальной службе новостей (НСН), что возьмет ситуацию на контроль.

Плитка со здания Свердловского театра музкомедии упала на двух девушек во вторник. Пострадавшие были госпитализированы с травмами, напоминает телеканал «360».