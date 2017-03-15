Польша потребует от США выдачи предполагаемого нацистского преступника

Суд польского города Люблин удовлетворил заявление представителей Института национальной памяти (ИНП) о предварительном аресте американского гражданина украинского происхождения Майкла К. Он подозревается в совершении преступлений против человечности в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает Радио Польша.

По данным представителей ИНП, 98-летний Майкл К. (Мыхайло К.) принимал непосредственное участие в ряде карательных акций на территории Польши. В частности, 23 июля 1944 года, командуя ротой Украинского легиона самообороны (УЛС — украинское военное формирование в составе вооруженных сил Третьего рейха), он приказал подчиненным убить жителей села Хлань, поселков Колония Хлань и Владиславин, а также сжечь все дома этих населенных пунктов. В результате этой акции погибли 44 человека. Также Майкл К. подозревается в участии в подавлении Варшавского восстания в 1944 году.

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Вынесенное судебное решение открывает возможность для начала процедуры экстрадиции подозреваемого из США.

8 апреля прошлого года сообщалось, что в Германии за неделю до суда скончался бывший охранник концентрационного лагеря Освенцим Эрнст Треммел. 93-летний мужчина обвинялся в причастности к массовым убийствам.

15 июля 2015 года 94-летний немец Оскар Гренинг (Oskar Gröning) по прозвищу Бухгалтер, работавший охранником концентрационного лагеря Освенцим, был признан виновным в пособничестве массовым убийствам. Его приговорили к четырем годам тюремного заключения.