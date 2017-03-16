Бренд Gourji посвятил платок сгущенке и сырку «Дружба»

Российский бренд аксессуаров, одежды и украшений Gourji выпустил новый платок под названием «Про питание», сообщается в Facebook бренда.

На платке изображены советские продукты: вареная колбаса, плавленые сырки «Дружба» и «Волна», банка сгущенки, молоко Останкинского молокозавода, черная икра в голубой жестяной банке, пачка чая «со слоном», бутылка пива, упаковка папирос, банка мармелада «Лимонные дольки», пачки толокна и крупы «Геркулес». По отзыву создателей, аксессуар рассчитан на «стиляг конца пятидесятых годов прошлого века и наших современников, обладающих чувством юмора, самоиронией и собственным стилем».

Бренд Gourji основан в России предпринимателем и коллекционером Дмитрием Гуржием. Gourji производит украшения, пишущие инструменты и аксессуары из кожи и текстиля для мужчин и женщин. Один из популярных мотивов декора — советская и российская символика, техника, архитектура и монументальная скульптура. В декабре 2016 года марка выпустила женские пальто военного покроя из коллекции «Русские орнаменты».