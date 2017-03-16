В Запорожье из-за взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека

В Запорожье в результате взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает УНН со ссылкой на полицию города.

«На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое — на месте, один — в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия», — приводит агентство сообщение правоохранительного органа.

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Двумя неделями ранее во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв метана. Из-за обрушения горной породы погибли 11 человек. В момент взрыва в шахте находились 172 человека, 34 из них — на аварийном участке.

В июле 2016-го в Хмельницкой области на предприятии «Укроборонсервиса» произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось во время утилизации боеприпасов. «В 09:20 при сжигании в печи не пригодных для дальнейшего использования и хранения патронов калибра 23 миллиметра произошел взрыв», — сообщила тогда военная прокуратура. Взрывом был поврежден фасад заводского здания.