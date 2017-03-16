Бывший СССР
 

В Запорожье из-за взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека

Перейти в «Мою Ленту»
архив
архив

В Запорожье в результате взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает УНН со ссылкой на полицию города.

«На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое — на месте, один — в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия», — приводит агентство сообщение правоохранительного органа.

Двумя неделями ранее во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв метана. Из-за обрушения горной породы погибли 11 человек. В момент взрыва в шахте находились 172 человека, 34 из них — на аварийном участке.

В июле 2016-го в Хмельницкой области на предприятии «Укроборонсервиса» произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось во время утилизации боеприпасов. «В 09:20 при сжигании в печи не пригодных для дальнейшего использования и хранения патронов калибра 23 миллиметра произошел взрыв», — сообщила тогда военная прокуратура. Взрывом был поврежден фасад заводского здания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Четверо людей загинули внаслідок вибуху на заводі у Запоріжжі
На шахте во Львовской области погибли 11 горняков
В жилом доме во Львове взорвался снаряд времен ВОВ
На украинском оборонном заводе произошел взрыв
Последние новости
Путин пошутил о своем почерке
Мэйуэзер оценил условия для тренировок боксеров в Чечне
Мэр Великого Новгорода подал иск о реабилитации за необоснованные уголовные дела
В Калифорнии сестру Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов
Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе  
В Запорожье из-за взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека
Зюганов увидел в мэре Новосибирска потенциал для президентской кампании
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:07 Сегодня
Алмазбек Атамбаев

Ему ли быть в печати

Почему президент Киргизии так боится критики в российской прессе
19:51 Сегодня

Парасюк назвал Порошенко безродным барыгой

18:45 Сегодня

Суд Одессы конфисковал заходившее в порты Крыма судно из Танзании

10:00 15 марта 2017

Захарченко предрек перенос госграницы ДНР к Днестру

Бывший СССР
 — 
00:08 10 марта 2017
Виталий Наумкин

«Терроризм прикрывается исламскими одеждами»

Какие угрозы могут прийти с Ближнего Востока в Среднюю Азию
16:32 Сегодня

Украинские националисты объявили крестовый поход против власти Порошенко

15:39 Сегодня

Депутаты партии Порошенко в Киевсовете отказались признавать Россию оккупантом

12:48 14 марта 2017

В Киеве прекратили заочное расследование дела о госизмене Януковича

Бывший СССР
 — 
00:02 15 марта 2017
Александр Лукашенко

Революция тунеядцев

Почему белорусы перестали бояться Майдана в своей стране
14:59 Сегодня

В Риге молодых людей задержали за выкрики «Фашизм не пройдет!»

14:30 Сегодня

Ахметов полностью потерял контроль над своими активами в ДНР и ЛНР

13:59 13 марта 2017

Депутат Рады обвинил Москву в осквернении польских могил во Львовской области

Россия
«"Исламское государство" может расползтись как опухоль»
Зампред комитета Госдумы по обороне — о роли России в Сирии и Донбассе
Ксения ЧернегаУ реституции женское лицо
Что известно об игуменье Ксении Чернеге, претендующей на здание ВНИРО
Минздрав предложил запретить свободную продажу табака к 2035 году
Двое подростков в Петербурге провалились под лед и погибли
Николай Сванидзе: «Полтавченко за это по голове не погладят»
Почему вокруг передачи Исаакиевского собора так много шума и поломанных копий
Арестован еще один фигурант дела о драке на Хованском кладбище
Хирург заявил о вечной связи Крыма с двумя Владимирами
Все материалы
Мир
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Артем А. Кобзев: «У этой истории будет продолжение»
Голландские власти показали, насколько Европа устала от Эрдогана
Из ЕС в сексуальное рабство
Что вынуждает румынок отправляться на Сицилию, где их ждет неволя
Полицейские задержали стрелка из французской школы
Два террориста-смертника подорвали себя в Бангладеш
Флаг ИГ в обмен на берцы
Репортаж из освобожденной от исламистов части Мосула
Митинг в поддержку Эрдогана в КельнеЭрдоган, нацизм и апельсины
Турецкий президент обращается к диаспоре в Европе и раскалывает ЕС
Все материалы
Бывший СССР
Алмазбек АтамбаевЕму ли быть в печати
Почему президент Киргизии так боится критики в российской прессе
В Запорожье из-за взрыва на коксохимическом заводе погибли четыре человека
Парасюк назвал Порошенко безродным барыгой
Суд Одессы конфисковал заходившее в порты Крыма судно из Танзании
Украинские националисты объявили крестовый поход против власти Порошенко
Депутаты партии Порошенко в Киевсовете отказались признавать Россию оккупантом
В Риге молодых людей задержали за выкрики «Фашизм не пройдет!»
Все материалы
Финансы
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
Британская инфляционная корзина пополнилась «хипстерскими» самокатами и джином
Сбербанк научится читать по губам
Кудрин пригрозил Киеву эффектом бумеранга от санкций против российских банков
Сбербанк назвал санкции Киева дискриминацией
Топ-менеджеры ВТБ передали 220 миллионов рублей Центру детской онкологии
Минфин Украины оценил потери из-за блокады Донбасса
Все материалы
Бизнес
«Климатический идеализм на грани слабоумия»
Зачем Россия лоббирует введение углеродного сбора
Турция приостановила импорт российского зерна
Потанин назвал главный тезис разговора с Путиным
«Аэрофлот» стал лидером среди российских компаний в сфере онлайн-услуг
«Аэрофлот» увеличит количество российских самолетов в парке до 40 процентов
На Колыме открыли новое промышленное месторождение золота
Выручка «Мегафона» в 2016 году составила 316 миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
30 адмиралов, Макартур и проститутки
В ВМС США разгорается крупнейший коррупционный скандал с сексуальным подтекстом
Воры в загоне
Кто станет новым королем криминальной России
Наставлял тараном
Как накажут бизнесмена, чуть не задавившего чужого ребенка за шалость
Минобороны назвало сроки начала испытаний летающего радара А-100
Мэр Великого Новгорода подал иск о реабилитации за необоснованные уголовные дела
Музею спортивной славы ЦСКА передали символы Эстафеты огня военных игр в Сочи
Сахалинского солдата зарезали за попытку продать сослуживцам телефоны с наценкой
Все материалы
Наука и техника
Концепт ITS (Interplanetary Transport System)Разбор полетов
Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет
Полная хиромантия
Как доставшая всех CAPTCHA превращается в абсолютное зло
Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года«Американцам было что скрывать»
Зачем Россия отдала Аляску США
Змеелов помешал гигантскому питону доесть антилопу в Гроблерсдале
В США перепрограммировали геном возбудителя сальмонеллеза
Пауков признали убийцами миллионов животных
Доказана недостижимость абсолютного нуля
Все материалы
Спорт
Лионель МессиСупермен Месси, тройное спасение и магия «Барселоны»
Самые яркие эпизоды 1/8 финала Лиги чемпионов
Мэйуэзер оценил условия для тренировок боксеров в Чечне
1/8 Лиги Европы. МЮ — «Ростов». Live
«Манчестер Юнайтед» и «Ростов» разыграют право на выход в 1/4 финала Лиги Европы
СМИ назвали сумму гонорара Мэйуэзера за мастер-класс в Жуковке
Стюардессу «Победы» обвинили во лжи после инцидента с волейболистом Кимеровым
Число зрителей на матче Хорватия — Украина ограничили из-за туалетов
Российская сноубордистка завоевала бронзовую медаль на ЧМ в Испании
Все материалы
Культура
«После Крыма мы уже не будем такими, как были раньше»
Зачем мужчине ехать воевать в Донбасс — версия Андрея Рубанова
Здесь вам не гараж
Поп с портретом Pussy Riot на митре и другие опусы российского искусства
Главные сериалы весны
«Твин Пикс», «Фарго» и не только: что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
Студия Disney отказалась вырезать гей-сцену из «Красавицы и чудовища»
Сыгравший агента Купера в «Твин Пиксе» актер составил «кофейный» плейлист
Замок барона Кнопа в Москве оказался под угрозой
Люк Бессон вырезал персонажа Путина из нового фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
В поисках хайпа
Как телеканалы разжигают скандалы ради рейтингов и славы в интернете
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
Страдают за ваши грехи
Грязный воздух и первобытные охотники Америки глазами «зеленых» фотографов
В сети возненавидели рекламу хлопьев за «нарушение законов физики»
Хакеры через Twitter «Макдоналдс» посмеялись над маленькими руками Трампа
Пельш посоветовал НАТО смотреть КВН
На актера Джеймса Вудса подали в суд за твит с зигующей нацисткой
Все материалы
Ценности
Дичь заказывали?
Самые необычные и дорогие автомобили автосалона в Женеве
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Российским владельцам Rolls-Royce подарят серебряные талисманы
Константин Чайкин создал смеющиеся часы
Петербургский бренд призвал девушек оголить плечи
Образ королевы Марии-Антуанетты интерпретировали на современный лад
Первый электрический Jaguar удивил жителей Лондона
Все материалы
Путешествия
«Дети — это не поле для эксперимента»
Эксперт — об изменении работы детских турлагерей после трагедии на Сямозере
Туристы на карьерах
Как легально попасть на атомную электростанцию и Байконур
Лоукостер со стюардессами в бикини задумался о полетах в Россию
Американская авиакомпания сняла с рейса слепую пассажирку с собакой-поводырем
Британцы в 2018 году отправят подводную экскурсию к месту крушения «Титаника»
Крым за три года стал в пять раз популярнее у российских туристов
Турпоток из России в Израиль вырос на 54 процента
Все материалы
Из жизни
Амаль КлуниВстать, Амаль идет
Борьба с ИГ сделала супругу Джорджа Клуни одной из самых обсуждаемых женщин мира
Люди с безграничными возможностями
По следам «Евровидения»: самые знаменитые инвалиды в масс-культуре
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
«Принесли в подарок пиво с ближайшей заправки»
История москвички, переехавшей в Баварию
В Калифорнии сестру Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов
В Кении гигантский питон проглотил 68-килограммовую гиену
Река в Новой Зеландии получила человеческие права
Все материалы
Лимузины для бедных
Неожиданные машины с удлиненными кузовами, придуманные для Китая
На трех «горшках»
Настоящие спорткары с трехцилиндровыми двигателями
Таких больше не делают
Машины с кузовами, которые вышли из моды
Супервэн с мотором BMW
ItalDesign Columbus, 300-сильная яхта для американских хайвэев
Глава Ferrari назвал суперкары Lamborghini ширпотребом
Skoda объявила рублевые цены на вседорожную и «горячую» Octavia
Toyota построила для топ-менеджеров поместье с гоночным треком
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы