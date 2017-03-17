Российский сенатор призвал погарцевать перед французским фрегатом в Черном море

Российским кораблям следует сопровождать французский фрегат-невидимку во время его пребывания в Черном море, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своей точкой зрения сенатор поделился в беседе с Национальной службой новостей (НСН) в пятницу, 17 марта.

По мнению Джабарова, единственная цель направления европейских кораблей в акваторию — «показать, что они существуют», и к этому следует отнестись спокойно. «Нам надо показать, что у нас есть флот, у нас есть возможности погарцевать перед ними. Наверное, надо вывести какие-то корабли, которые бы его сопровождали в нейтральных водах», — предложил сенатор.

Он призвал принять те же меры, которыми западные страны отвечают на присутствие российских крейсеров неподалеку от своих границ. «И тогда мы проверим, насколько он невидимый, этот корабль», — отметил Джабаров. При этом парламентарий подчеркнул, что Россия должна показать свое присутствие, но ни в коем случае не поддаваться на провокации.

Ранее в пятницу сообщалось, что французский фрегат «Лафайет» F710 вошел в Черное море и следует в сторону Болгарии. Корабль сконструирован по технологии «стелс», что позволяет ему быть малозаметным для радаров. Конвенция Монтрё 1936 года позволяет находиться военным судам нечерноморских государств там не более 21 суток.

В октябре 2016 года боевые корабли НАТО сопровождали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», пока он следовал вдоль побережья Португалии. За крейсером следовали португальский фрегат «Васко да Гама» и корабль снабжения ВМС Испании «Кантабрия», а также наблюдение вел португальский патрульный самолет С-3.