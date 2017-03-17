Роструд вернул работникам более миллиарда рублей задержанной зарплаты

По итогам проверок на предприятиях Роструд добился выплаты 1,15 миллиарда рублей задержанной зарплаты, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проводимых инспекциями труда контрольно-надзорных мероприятий в январе 2017 года было выявлено 25,6 тысячи нарушений трудового законодательства, из них порядка 8 тысяч по оплате труда», — заявил Роструд. Заработную плату не получили 65 099 работников.

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Глава Роструда Всеволод Вуколов 14 марта сообщил, что ведомство планирует сократить количество проверок на производствах на 25 процентов. Вуколов отметил возрастающую среди работодателей популярность интернет-сервиса «Электронный инспектор», с помощью которого производятся самопроверки предприятий.

По данным Росстата на 1 марта 2017 года, суммарная задолженность по выплате зарплаты составила 3,6 миллиарда рублей. За месяц она увеличилась на 11,8 процента.