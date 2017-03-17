Эфиопские военные освободили похищенных детей

Эфиопские военные спасли шестерых детей, похищенных солдатами из Южного Судана после их нападения на приграничный регион Гамбела. Об этом сообщает Reuters.

По заявлению властей, операция по спасению детей продолжается. «Многие из жертв еще находятся на территории Эфиопии в руках похитителей» —подчеркнул Умод Отов (Umod Othow), представитель регионального правительства.

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Южносуданские силовики атаковали приграничную зону в понедельник, 13 марта. В результате нападения было убито 28 человек, 43 ребенка похищено.

Южный Судан обрел независимость в 2011 году. В 2013 году начался конфликт между главой государства Сальвой Кииром и вице-президентом Риеком Машаром, продолжающийся до сих пор. В результате войны более 3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в приграничной Уганде, Кении и Эфиопии.