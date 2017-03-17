Половина туристов мира в 2017 году ограничится безопасными направлениями

Половина путешественников в 2017 году ограничит свои поездки лишь безопасными направлениями. К таким выводам пришли авторы исследования IPK‘s World Travel Monitor: Global Travel Trends 2016/2017, в рамках которого было опрошено 500 тысяч туристов из 60 стран. Документ опубликован на сайте туристической выставки в Берлине (ITB).

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По данным World Travel Monitor, 45 процентов международных туристов в этом году учтут при планировании поездок политические факторы и стабильность в той или иной стране, включая перевороты, массовые волнения и предупреждения властей о возможности атак террористов. Отмечается, что годом ранее путешественников, которые бы беспокоились о безопасности, было на шесть процентов меньше.

При этом 16 процентов туристов заявили, что в 2017 году будут отдыхать исключительно на родине.

Также в исследовании говорится, что 76 процентов опрошенных назвали Турцию небезопасным направлением, годом ранее такого мнения придерживались 64 процента респондентов.

