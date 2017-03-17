Селена Гомес снялась для Vogue в бикини

Американская актриса и певица Селена Гомес приняла участие в фотосессии для журнала Vogue. Кадры со съемки публиковал на странице в соцсети Instagram модный фотограф Мерт Атлас.

Гомес снялась в бикини, а также в одежде марки Coach. Она появится на обложке апрельского номера Vogue. Также издание провело интервью с певицей. Американка призналась, что во время откровенного разговора с журналистом Робом Хаскеллом (Rob Haskell) нервничала, но осталась довольна результатом.

S E L E N A ❤ by #mertandmarcus @voguemagazine A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Mar 16, 2017 at 6:22am PDT

🔥 S E L E N A 🔥 A post shared by Mert Alas (@mertalas) on Mar 16, 2017 at 6:49am PDT

I want to thank Rob Haskell for writing my story. I was a little nervous at how honest I was but you depicted where I'm at perfectly. I'm so grateful @voguemagazine @mertalas @macpiggott ❤️ A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Mar 16, 2017 at 8:55am PDT

За обновлениями в аккаунте Атласа следят более 938 тысяч пользователей. Кадры с артисткой набрали до 47,3 тысяч лайков. На страницу Гомес в приложении подписаны более 113 миллиона человек, — она является самой популярной знаменитостью в Instagram.

Ранее в марте стало известно, что Гомес удалила приложение сервиса с телефона. Девушка передала руководство страницей помощнице. Певица отметила, что мечтает полностью уйти из соцсетей.