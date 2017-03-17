Госдума предоставила театральным режиссерам исключительные права на спектакли

В Госдуме в третьем, окончательном чтении были приняты поправки в четвертую часть Гражданского кодекса России об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ТАСС.

«На практике нередки ситуации, когда сценические постановки режиссеров активно используются другими, иногда менее известными лицами без их согласия. В итоге интеллектуальные права театрального режиссера оказываются полностью незащищенными», — заявил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он добавил, что в действующем законодательстве режиссер театра не имеет интеллектуальных прав на публичную живую постановку спектакля.

Принятый закон дает определение постановки спектакля как особого результата исполнительской деятельности. При этом режиссер-постановщик наделяется личным неимущественным правом на неприкосновенность постановки, и это не ограничивается защитой трансляций, а распространяется также на живое публичное воспроизведение.

«Распространяться указанные новеллы будут на постановки, первое публичное исполнение которых будет осуществлено после вступления в силу закона», — отметил Крашенинников.

Исключительное право режиссера-постановщика будет действовать в течение всей его жизни, но не менее 50 лет.