В Мариинке прокомментировали сообщения об увольнении певицы Максаковой

Информация об оперной певице Марии Максаковой была удалена с сайта Мариинского театра, так как она не задействована в текущем репертуаре. Об этом ТАСС в пятницу, 10 марта, заявили представители учреждения.

«Работы на сайте ведутся в постоянном режиме, и обновления информации происходят ежедневно, во всех разделах», — объяснили в пресс-службе театра, отметив, что страница Максаковой была удалена в плановом порядке.

Представители учреждения подчеркнули, что певица не заключала с Мариинкой постоянного контракта.

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Ранее в пятницу интернет-издание «Фонтанка» сообщило, что Максакова исключена из труппы Мариинского театра.

9 марта представители Российской академии музыки имени Гнесиных объявили, что артистка, преподававшая в вузе, уволена из-за прогулов.

Информация об увольнении певицы из Гнесинки впервые появилась 15 февраля. Так, телеканал РЕН ТВ сообщил, что ее студентов передадут другим преподавателям. По информации СМИ, это связано с тем, что Максакова бежала на Украину вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым. Позднее в академии опровергли сообщения об увольнении.

Максакова также являлась приглашенной солисткой Большого театра. Она исполняла партии Дорабеллы, принцессы Шарлотты и Элен Безуховой.