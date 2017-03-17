К 2020 году объем добычи угля на Таймыре достигнет нескольких миллионов тонн

Объем добычи угля на Таймыре к 2020-ым годах может вырасти до нескольких миллионов тонн, несмотря на то, что сейчас этот ресурс добывается там в небольшом количестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по энергетике Госдумы Виктора Зубарева.

«В рамках работы над проектом стратегии Красноярского края на период до 2030 года мы внимательно рассматривали варианты восстановления и развития добычи твердого топлива в арктических территориях. На Таймыре есть и история, и опыт добычи угля», — отметил Зубарев. По его словам, такие перспективы связаны с развитием существующих и освоением новых Хатангского и Диксонского месторождений.

Скорость освоения и восстановления добычи угля на Таймыре будет зависеть от возрождения Северного морского пути (СМП) и от повышения пропускных способностей портовых сооружений, отметил депутат. Отдельно он подчеркнул, что проект должен реализовываться с учетом заботы об экологии арктической зоны.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Таймыр предлагают превратить в полигон для внедрения программ экомониторинга по воспроизводству и использованию биоресурсов. Ученые выступили за создание на полуострове национального парка Taimyr national park.