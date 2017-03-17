«Пропавшему» в Австрии туристу пригрозили выставить счет в две тысячи евро

Туристу из Ирландии, которого посчитали без вести пропавшим во время его отдыха в Австрии, теперь предъявят счет в две тысячи евро за операцию по его поиску. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает онлайн-газета The Irish Sun.

По данным издания, 37-летний мужчина отдыхал в городе Зальцбург на западе Австрии вместе с тремя друзьями. Когда в воскресенье, 12 марта, он не вернулся в свой отель, его товарищи обратились в полицию.

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На следующий день была начата масштабная операция по поиску туриста. К ней привлекли спасателей, которые искали мужчину в том числе в местной речке.

Операция была прекращена в среду, 15 марта, когда пропавшего ирландца обнаружили на железнодорожном вокзале Зальцбурга в состоянии алкогольного опьянения. Путешественника отправили местную больницу. За ним прилетела его сестра, которая отвезла мужчину в Ирландию.

Теперь местная спасательная служба намерена связаться с полицией, чтобы с помощью стражей порядка отправить туристу счет за организованную из-за него поисковую операцию.

В феврале на острову Тау в Таиланде пропала 23-летняя россиянка. При поиске Валентины Новоженовой в марте дайверы обнаружили в море человеческие останки.

