Силовые структуры
 

В Черное море вошел американский десантный корабль Carter Hall

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Carter Hall (LSD-50)
Carter Hall (LSD-50)

Американский десантный корабль Carter Hall («Картер Холл») в пятницу, 17 марта, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщается на сайте шестого флота ВМС США, который базируется в итальянском городе Неаполь.

Корабль с морскими пехотинцами прибыл в регион для участия в совместных с Румынией учениях Spring storm-17. Маневры призваны улучшить взаимодействие американских и румынских морских сил.

«Такие учения важны для улучшения отношений с нашими союзниками, поскольку все мы разделяем одни и те же взгляды на поддержание безопасности океана и морских путей, мы рады быть здесь и укреплять наше тесное сотрудничество с Румынией», — отметил коммандер ВМС США Ларри Легри (Larry LeGree).

Учения Spring storm проходят с 18 по 21 марта у румынского порта Констанца в Черном море.

Как передает ТАСС, по данным румынского радио, в учениях принимают участие 1,2 тысячи военнослужащих двух стран. Они отработают защиту побережья Румынии.

Carter Hall (LSD-50) был спущен на воду в октябре 1993 года, экипаж — порядка 400 человек. Он берет на борт морских пехотинцев, которые выгружаются на берег с использованием малых десантных кораблей и вертолетов.

По конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

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