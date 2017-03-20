Друг Чака Берри рассказал о его сенсационном новом альбоме

Новый студийный альбом Чака Берри выйдет через несколько недель после его смерти. Как передает в воскресенье, 19 марта, Associated Press, об этом сообщил Джо Эдвардс — друг легендарного американского музыканта и владелец клуба Blueberry Hill в Сент-Луисе (штат Миссури), в котором гитарист регулярно выступал.

Он подтвердил, что пластинка будет называться CHUCK («ЧАК»). Эдвардс сказал, что слышал только несколько композиций с нее, но уверен: работа станет сенсацией.

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Выпуском альбома занимается звукозаписывающая компания Dualtone Records. Точная дата выхода пока не названа.

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Об издании новой пластинки исполнитель объявил в день своего 90-летия 18 октября 2016 года, отметив, что долго работал над ней и намерен посвятить ее жене Тодди (на тот момент супруги состояли в браке 68 лет). Это будет первый сольный альбом Берри почти за 40 лет, предыдущий под названием Rock It появился в 1979 году.

Чак Берри умер 18 марта в своем доме в штате Миссури на 91-м году жизни. Причина смерти пока не оглашена, дата и порядок похорон также еще не объявлены.