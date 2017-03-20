Взбесившийся погрузчик из Петербурга «станцевал» лезгинку

В сети обратили внимание на видео, на котором мини-погрузчик Bobcat вышел из-под контроля водителя и начал хаотично двигаться по проезжей части около Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Видео: MickelBack / YouTube

Своеобразный «танец» транспортного средства развеселил пользователей «ВКонтакте», которые начали гадать над причиной необычного сбоя. «Погрузчик тренируется перед генеральным прогоном балета в Мариинке», — предположил один из юзеров.

Комментаторы на YouTube начали сравнивать мини-погрузчик с роботами-пришельцами из американского фантастического боевика «Трансформеры». «Дисептикон или как там их?﻿», — попытался вспомнить пользователь с ником LamjugaIamjuga.

Некоторые принялись фантазировать, что оказавшись перед зданием Мариинского театра погрузчик не смог сдержать восторга. «Перед Мариинкой даже погрузчику захотелось станцевать. Культурная столица однако», — отметил один из них.

Другие с помощью видеоредакторов стали делать смешные ролики с участием погрузчика, «танцующего» под ту или иную музыку. Например, под лезгинку.