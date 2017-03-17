Ара из Калининграда снял стресс под «Лабутены»

Видео: Александр Жиров / YouTube

Сине-желтый попугай ара по кличке Моника из калининградского зоопарка снял стресс под песню «Экспонат» российской группы «Ленинград». Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает FlashNord.

Как отмечается в материале агентства, Моника занимается самовыщипыванием. «Причина этого скорее всего в том, что попугая выкормили люди, поэтому с сородичами он общаться не умеет и очень страдает без общения с человеком», — предполагают сотрудники зоопарка.

Чтобы улучшить психологическое состояние пернатого, работники зверинца проводят с птицей музыкальную терапию и дают слушать разных исполнителей. Они отмечают, что больше остальных питомцу нравится песня Сергея Шнурова «Экспонат», более известная как «Лабутены».

На видео, которое было опубликовано на YouTube, ара слушает песню «Ленинграда» и пританцовывает в такт припеву: по словам сотрудников зоопарка, так попугай успокаивает нервы и избавляется от вредной привычки.