Посла Израиля вызвали в российский МИД из-за авиаударов в районе Пальмиры

Российский МИД вызывал израильского посла Гари Корена и задавал ему вопросы касательно ударов ВВС еврейского государства по объектам в районе сирийского города Пальмира. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, его слова передает РИА Новости.

«Да, мы его спрашивали об этом. У нас существует специальный канал связи, и мы хотели бы, чтобы этот канал работал более эффективно, и не было недопонимания относительно того, кто чем занимается», — пояснил дипломат.

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17 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ВВС страны поразили цели в Сирии для того, чтобы в руки ливанского движения «Хезболла» не попало продвинутое оружие. Он отметил, что политика еврейского государства в этом вопросе последовательна, а действия опираются на разведданные.

О рейде израильской авиации в Сирию стало известно утром 17 марта. В Дамаске заявили, что четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО. По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения. В Армии обороны Израиля заявили, что самолеты вернулись на базы без потерь, а как минимум одна из сирийских ракет была сбита израильской ПРО.