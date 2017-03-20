«Вежливый отказ» отметит день рождения концертом в «переполненном» составе

Группа «Вежливый отказ» отметит день своего рождения большим концертом на сцене Московского международного дома музыки (ММДМ). Выступление пройдет 1 апреля, сообщили «Ленте.ру» организаторы.

По словам лидера команды Романа Суслова, концерт пройдет в «полном и даже переполненном» составе. Он подчеркнул, что хотя будут исполняться и старые песни, выступление не станет ностальгическим. Группа представит слушателям новый материал. Кроме того, в программу войдут некоторые композиции, давно не исполнявшиеся со сцены.

Группа «Вежливый отказ» образовалась в 1985 году в Москве. В 1986 году вышел первый альбом коллектива «Опера-86». Последний на сегодняшний день альбом коллектива — «Гуси-лебеди» — был выпущен в 2010 году.