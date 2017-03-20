СМИ узнали о предстоящем переходе замгендиректора УВЗ в администрацию президента

Заместитель гендиректора НПК «Уралвагонзавод» Алексей Жарич, как ожидается, будет назначен на должность начальника департамента информационной политики в структуре администрации президента России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников.

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Департамент, по сведениям издания, появится на следующей неделе в управлении общественных проектов (УОП) президента под руководством Сергея Новикова. Он будет передан из управления внутренней политики в УОП, а штатное расписание обоих управлений обновится. Жарич считается наиболее вероятным кандидатом на должность главы этого департамента.

Алексей Жарич родился в 1976 году, окончил Московский университет МВД, работал в службе протокола министерства, возглавлял отдел по приему иностранных делегаций его центрального аппарата.

В 2005 году Жарич создал интернет-проект «За Путина!», перед выборами в Госдуму 2007 года опубликовал книгу «За Путина!», затем работал замгендиректора корпорации Newsmedia Stars, гендиректором телеканала Russia.ru, был одним из создателей документального фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства».

В конце 2010 года Жарич был назначен заместителем гендиректора по взаимодействию со СМИ и органами госвласти НПК «Уралвагонзавод».

Управление президента по общественным проектам курирует Общественную палату, ОНФ и культурно-патриотические проекты. Новиков был назначен на должность его начальника в конце января, сменив Павла Зеньковича.