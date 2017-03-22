Сеул вернул Пекину останки погибших в ходе Корейской войны добровольцев

Южная Корея вернула на родину останки 28 китайцев, убитых в ходе Корейской войны. Об этом сообщает South China Morning Post в среду, 22 марта.

Церемония состоялась в южнокорейском аэропорту Инчхон. Останки добровольцев были переданы в лакированных деревянных ящиках китайским военным.

Как заявил вице-министр гражданской администрации КНР Сунь Шаочэн (Sun Shaocheng), Китай высоко оценил этот акт дружбы и доброй воли со стороны Республики Корея. По словам политика, за последние три года Китаю были возвращены останки 569 его граждан, погибших в ходе боевых действий на территории Корейского полуострова.

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Война между Северной и Южной Кореей продолжалась с 1950 по 1953 год. Официально армия Китая не участвовала в вооруженном конфликте. Пекин отправил в КНДР свой контингент, получивший название «китайские народные добровольцы»(КНД). В ходе войны погибли более 180 тысяч граждан Китая.

Церемония произошла несмотря на резкое обострение отношений между Пекином и Сеулом в связи с началом размещения на территории РК американских комплексов противоракетной обороны THAAD в марте 2017 года. Китай отреагировал на появление ПРО у границ страны введением неофициальных санкций, включая закрытие магазинов южнокорейских владельцев и запрет на продажу групповых туров в Южную Корею.