В ФАС нашли способы бороться с подорожанием рыбы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наиболее эффективным способом борьбы с ростом цен на рыбу считает развитие аквакультуры (рыбоводство, выращивание товарной рыбы) и альтернативных способов торговли. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соответствующие предложения содержатся в подготовленном ФАС совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом по поручению президента России докладе о мерах по ограничению роста цен на рыбную продукцию.

В сообщении антимонопольной службы отмечается, что сегодня большая часть представленной на рынке рыбной продукции обеспечивается за счет рыболовства (вылова дикой рыбы). Так, всего 0,2 процента от общего количества добываемой на Дальнем Востоке рыбы приходится на продукцию аквакультуры (рыбоводства). При этом во всем мире ее доля составляет 46,6 процента от общего объема рыбной продукции.

«Объем допустимого улова рыбы в нашей стране ограничен, отсюда — недостаточное предложение на рынке и завышенные цены на товар», — заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев. Развитие аквакультуры вместе с продукцией рыболовства приведет, по его мнению, к значительному увеличению общего предложения рыбы, что должно привести к снижению цены.

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Для более эффективного развития аквакультуры Минсельхоз предлагает усовершенствовать механизм предоставления рыбоводных участков в пользование. В частности, предоставлять их без торгов тем предпринимателям, которые уже имеют в пользовании участок для рыболовства. ФАС России это предложение Минсельхоза поддержала и предложила распространить ее в том числе на прибрежное рыболовство.

В ведомстве также считают, что рост цен на рыбу можно ограничить с помощью развития альтернативных способов торговли этой продукцией — специализированных несетевых торговых объектов, ярмарок и так далее. По мнению Игоря Артемьева, развитие альтернативных способов торговли позволит сократить цепочку между производителем товара и конечным потребителем. Это сократит затраты на логистическую составляющую и повысит конкуренцию на рынке розничной торговли рыбой, что также должно способствовать снижению цены на рыбу.